Nyt underskud på vej i Imerco: Milliardær renser ud i bestyrelsen og sætter sig på formandsposten

Den kendte erhvervsmand og ejendomsinvestor Mikael Goldschmidt bliver ny formand i detailkæden Imerco, der ventes at komme ud med et større underskud i indeværende regnskabsår.



Udskiftningen i bestyrelsen betyder et farvel til formand Niels Heering og den tidligere Netto-direktør Mads Krage.



Imerco er ejet af Mikael Goldschmidt, og datteren Anne-Sofie Goldschmidt er også nyt medlem af bestyrelsen som repræsentant for næste generation af Goldschmidtfamilien



Den nye bestyrelse består desuden af Sofie Lindahl-Jessen, adm. direktør i Saint-Tropez og Majken Pape, adm. direktør for Skousen A/S samt Jens Høgsted, tidligere direktør for Sportmaster A/S.



Søren Bjørn Hansen, viceadministrerende direktør for M. Goldschmidt Holding A/S, og Lars Bjørnholt Bertelsen fortsætter i Imercos bestyrelse som hidtil.



Kunderne er kvinder



"Vi er Danmarks største indenfor vores branche, og vi har sat os meget ambitiøse mål for i fremtiden at være på forkant med den digitale udvikling. Vi har derfor besluttet at gennemføre et generationsskifte i bestyrelsen, der sammen med ledelsen arbejder bedst, når ejeren er helt tæt på. Langt størstedelen af vore kunder er kvinder, og jeg er derfor meget glad for, at tre af vores nye medlemmer af bestyrelsen er kvinder, hvoraf to har en solid baggrund i detailhandlen," udtaler Mikael Goldschmidt i en pressemeddelelse.



Imerco havde i seneste regnskabsår et underskud på 10 mio. kr., og meget tyder på at det igangværende regnskabsår bliver værre endnu.



"Fire måneders hedebølge i sommeren 2018, hvor folk var på stranden og ikke ude at handle, har kostet på top -og bundlinje, og det bliver svært at indhente, så også derfor haster det nu gevaldigt med at udrulle vores ambitiøse planer, så vi kan se frem til et godt resultat for 2019," understestreger Mikael Goldschmidt i meddelelsen.