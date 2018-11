Nynotering på vej i København: Adform er klar til børsen

Relateret indhold Aktieordbog

Adform har sat retning mod børsen i København.



Den danske virksomhed, der laver digital infrastruktur til reklamebranchen, regner med at sælge nye aktier for 750 mio. kr. i forbindelse med en kommende børsnotering. Og derudover vil de nuværende ejere måske sælge ud.



Det fortæller Adform i en meddelelse mandag morgen.



Adform, der blev stiftet i 2002, er inde i en vækstperiode og vil bruge kapitalen til at styrke balancen og understøtte den fortsatte fremgang.



I 2017 omsatte virksomheden for 59,5 mio. euro (444 mio. kr.) - en vækst på 19 pct. fra året før - og toplinjen at vokse yderligere til 68-69 mio. euro i år og 77,5 til 81 mio. euro i 2019.



"Adform har et mål om at gradvist øge omsætningsvæksten hen mod at fordoble den nuværende vækstrate på mellemlang bane," skriver selskabet selv.



Vækstperioden er dog dyr, og det primære driftsresultat (EBIT) har været negativt både i 2015, 2016 og 2017, og det bliver det også ifølge de nuværende prognoser i 2018 og i særdeleshed i 2019.



"Investeringer relateret til strategiplanerne øger omkostningsbasen, hvilket i første omgang går ud over rentabiliteten. Men som planerne udmønter sig og forretningen skaleres op, er ambitionen at øge EBITDA-marginen til omkring 20 pct. på mellemlang sigt (mod godt 7-9 pct. i 2018, red.)," fortsætter Adform.



Adform ejes af sine tre stiftere, Gustav Mellentin, Stefan Juricic og Jakob Bak sammen med en række øvrige investorer, herunder Danica Pension.



Virksomheden har hyret ABG Sundal Collier, Danske Bank og Carnegie til at stå for børsnoteringen.



/ritzau/FINANS