GN Hearings næste topchef skal måske findes hos en af selskabet store konkurrenter.



Sådan lyder i hvert fald vurderingen fra headhunterfirmaet Albright Life Sciences, der peger på en kandidat fra verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, som et godt bud, skriver branchemediet Medwatch.



Martin Grieder, som er chef for marketing i schweizernes høreapparatforretning nævnes som en mand, der kunne passe godt ind i det danske selskab.



- En af Martin Grieders største styrker har været at bygge bro mellem innovative pipelines og forbrugerbehov. GN Hearing har under Anders Hedegaards ledelse haft særlig fokus på innovation og udvikling af banebrydende nye produkter.



- Det vil give rigtig god mening at kigge i Sonova-kandidatens retning. Han vil efter min vurdering have kvalifikationerne til at skabe en styrket kommerciel platform for kommercialisering af GN's pipeline, siger Henrik Brabrand, der er administrerede direktør i headhunterfirmaet Albright Life Sciences, til Medwatch.



Under Anders Hedegaard, der onsdag i sidste uge meldte sin afgang, har GN Hearing oplevet ganske stor vækst.



I 2014, hvor Anders Hedegaard havde ansvaret i fem måneder, leverede selskabet en organisk vækst på 8 pct. og løftede omsætningen til 3892 mio. kr., når man fraregner Otometrics, der senere blev frasolgt.



I de efterfølgende år er væksten fortsat, og omsætningen er gradvist steget til 4526 mio. kr. i 2015, 5156 mio. kr. i 2016 og 5615 mio. kr. i 2017. For 2018 er forventningerne i markedet, at GN Hearings omsætning vil vokse til omkring 5,8 mia. kr. ifølge de seneste estimater fra Ritzau Estimates.



I samme periode er GN's aktiekurs, der også tager højde for headsetforrentingen GN Audio, som særligt de seneste år har leveret rigtig gode resultater, steget med 95 pct.



Anders Hedegaard sagde i øvrigt til Ritzau Finans i sidste uge, at der ikke er nogen bagkant på hans exit fra selskabet. I første omgang skal han blive og overlevere til finansdirektør Marcus Desimoni, der midlertidigt vil varetage topchefrollen.



- Foreløbig er jeg her og er med til en glidende overgang til Marcus. Vi har ikke sat en dato på, men jeg skal sammen med Marcus sikre, at vi får håndteret de ting, der er i gang, sagde Anders Hedegaard i et interview med Ritzau Finans i sidste uge.



- Fokus er på, at overgangen til Marcus skal ske så fornuftigt som muligt. Så jeg er mødt på arbejde her til morgen, og jeg er her hele dagen og et også et stykke tid endnu, fortsatte han.



Den afgående direktør har fået et nyt job som administrerende direktør i et udenlandsk selskab og stopper derfor. Den nye arbejdsgiver er endnu ikke offentligt kendt.



