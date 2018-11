NKT bekræfter milliardordre til skotsk havvindmøllepark

NKT og udvikleren af den skotske havvindmøllepark Moray East, Mowel (Moray East Offshore Windfarm Ltd), der er ejet af EDP Renováveis, Engie og Diamond Generating Europe Ltd., har indgået en bindende aftale på projektet.



For NKT betyder det, at ordren er bekræftet.



Moray East projektet omfatter levering af cirka 175 km offshore eksportkabler, installation udført af kabeludlægningsskibet NKT Victoria samt nedgravning af kablet.



Ordren har en værdi på over 1 mia. kr.



- For NKT udgør ordren en kontraktværdi på cirka 150 mio. euro (1118 mio. kr.) i markedspriser, svarende til cirka 140 mio. euro (cirka 1043 mio. kr.) i standard metalpriser, oplyser NKT.



Installation af kablet ventes at starte i 2020.



Moray East havvindmølleparken placeres ud for den skotske nordøstkyst og vil levere strøm til cirka 1 million husstande i England, når den er fuldt operationel i 2021.



NKT informerede i november sidste år om, at selskabet havde indgået en såkaldt Preferred Bidder Agreement (PBA) omkring levering og installation af eksportkabelsystemer til den potentielle havvindmøllepark Moray East.



/ritzau/FINANS