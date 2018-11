Bavarian: Ny lægemiddelkandidat prøves i kombination med kræftmiddel fra Astrazeneca

Bavarians lægemiddelkandidat CV301 prøves nu som behandling af metastatisk tyktarms- eller bugspytkirtelkræft i kombination med kræftmidlet Durvalumab fra Astrazeneca.



Det er Lombardi Comprehensive Cancer Center ved Georgetown University Medical Center i Washington, der står for og finansierer studiet. Bavarian og Astrazeneca leverer begge deres midler til undersøgelsen. Fase 2-delen vil bestå af to parallelle forsøg hver med op til 26 patienter. Første patient har netop påbegyndt.



Durvalumab tilhører klassen af såkaldte checkpoint-hæmmere, der har vist stor effekt i kræftbehandling. De virker ved enten at blokere molekyler, der hæmmer immunsystemet og kroppens egne sygdomsbekæmpende celler, eller ved at fremme molekyler, der stimulerer immunforsvaret.



CV301 indgår i forvejen i andre studier med tilsvarende stoffer .



- Vi er glade for at fortsætte med at vise potentialet for CV301 i forskellige kræftformer og i forskellige kombinationsbehandlinger, særligt i et sygdomsområde, hvor checkpoint-hæmmere alene endnu har til gode at vise

signifikant effekt. Kombinationen af en kræftvaccine og en checkpoint-hæmmer kan udgøre en ny tilgang til at bekæmpe kræft i tyktarmen og bugspytkirtlen, som er nogle af de vanskeligste kræftformer at behandle, udtaler Paul Chaplin administrerende direktør i Bavarian Nordic i en meddelelse.



/ritzau/FINANS