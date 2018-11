Chr. Hansen følger C25-trend: Vil kunne skrue ned for det danske

En af de danske virksomheder med det allermest typisk danske navn lægger nu op til at blive mere og mere engelsk.



Chr. Hansen vil nemlig til at kunne fravælge at skrive på dansk, når virksomheden fra Hørsholm skal fortælle om seneste nyheder om forretningen.



På ingredienskoncernens kommende generalforsamling lægger bestyrelsen op til at få lov til at fravælge at offentliggøre danske selskabsmeddelelser, så begivenhederne kun beskrives på engelsk.



- Vi er flere og flere udenlandske medlemmer af bestyrelsen og ledelsen - der sidder faktisk ikke særligt mange danskere tilbage, forklarer kommunikationschef Sanne Seyer-Hansen fra Chr. Hansen.



- I visse tilfælde giver det mening - for eksempel, hvis vi har et direktørskifte, så oversætter vi det til dansk. Men det giver ikke altid mening at lave alt både på dansk og engelsk, siger Sanne Seyer-Hansen og henviser til, at koncernsproget er engelsk, og at der ved samme generalforsamling kommer en fransk bestyrelsesformand, Domonique Reiniche, i stedet for danske Ole Andersen.



Dermed følger selskabet i fodsporene på mange andre C25-virksomheder, der har sikret sig samme valgmulighed på tidligere generalforsamlinger.



ISS, GN og Genmab gør for eksempel brug af den ret og skriver så godt som aldrig på dansk. Andre virksomheder bruger det danske mere selektivt, men har ikke droppet det helt.



Og rigtig mange af C25'erne - herunder Danske Bank, A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, Vestas og Lundbeck - har droppet at lave regnskaber på dansk, så der højst kommer korte resuméer på hjemsproget.



Det har tidligere vakt kritik fra Dansk Aktionærforening, der ærgrer sig over, at de små, private investorer, der ikke har så stærkt et kendskab til engelsk, får sværere ved at få lige adgang til informationer i samme hastighed som de professionelle.



Chr. Hansen tror dog, at de fleste investorer kan være med på engelsk.



- Alle skal selvfølgelig have adgang til at læse vores regnskaber, og det tror jeg faktisk også, at de fleste kan. Vi har næsten altid et afsnit på dansk, og de fleste danskere er ved at være ret gode til engelsk også, siger Sanne Seyer-Hansen fra Chr. Hansen.



Det er Folketinget, der ad to omgange har løsnet kravene til de børsnoterede selskaber. I 2013 blev det valgfrit med regnskabssprog, og i 2015 blev også kravet til danske meddelelser droppet. I begge tilfælde skal beslutningerne dog godkendes af aktionærerne på generalforsamlinger.



Chr. Hansen, der blev grundlagt i 1870'erne af Christian Ditlev Ammentorp Hansen, holder generalforsamling den 29. november.



/ritzau/FINANS