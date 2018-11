Norwegian sælger fem fly og får 400 mio i kassen

Relateret indhold Tilføj søgeagent Norwegian

Airbus Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Airbus

Norwegian

Arctic Aviation Assets, der er et datterselskab til det norske luftfartsselskab Norwegian, har underskrevet en aftale om salg af fem fly af typen Airbus 320neo.



I en pressemeddelelse forklarer Norwegian, at flyene i øjeblikket er udlejet og derfor ikke bliver fløjet af selskabet selv. Levering af de fem fly står til at ske en gang i løbet af fjerde kvartal i år.



Salget af flyene ventes ifølge Norwegian at øge selskabets likviditet med 62 mio. dollar (406 mio. kr.) efter tilbagebetaling af gæld og have en positiv effekt på egenkapitalen.



Salgsprovenuet vil blive brugt til at tilbagebetale gæld og til at øge selskabets likviditet, fremgår det af pressemeddelelsen.



/ritzau/FINANS