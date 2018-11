Bavarian: Hedgefond reducerer kortposition

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske hedgefond Arrowstreet Capital har igen reduceret sin kortposition i aktien i Bavarian Nordic.



Hedgefonden har nu en shortposition, som svarer til 0,69 pct. af aktiekapitalen i det danske biotekselskab.



Det fremgår af en meddelelse fra Finanstilsynet.



I midten af oktober var Arrowstreets shortposition på 0,78 pct.



Arrowstreet har gennem en lang periode af 2018 spekuleret i, at kursen på Bavarians aktie ville falde. Den 2. maj toppede spekulationen i kursfald, da hedgefonden havde en position svarende til 1,91 pct. af aktierne i koncernen, men den position er løbende blevet reduceret siden.



Bavarian-aktien er da også primært faldet i løbet af året. Torsdag ved lukketid kostede den 159,35 kr. mod godt 180 kr. i starten af maj og 225 kr. ved nytår.



Arrowstreet er en hedgefond med base i Boston i USA. Ved udgangen af september 2018 havde selskabet 102 mia. dollar under administration på vegne af 194 kunder ifølge Arrowstreets egen hjemmeside.



Ved en shortposition eller en kortposition forstås et lån af aktier, som sælges umiddelbart i forventning om, at kursen er faldet, når de skal købes tilbage ved låneperiodens udløb.



