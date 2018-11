Apples billion er i fare

Amerikanske Apple var tidligere i år det første selskab til nogensinde af krydse billionen i markedsværdi målt i dollar - eller 1000 mia. dollar. Men nu er æblekoncernen i fare for at miste den flotte billion-titel.



Det skyldes, at selskabet i sit regnskab for tredje kvartal skuffede med salgsprognose for den igangværende periode, og det sender aktien ned i eftermarkedet.



Apple regner med at levere en omsætning i julekvartalet i intervallet 89 til 93 mia. dollar. Her lød konsensus på forhånd på 92,74 mia. dollar. Midtpunktet af Apples interval ligger dermed 1,74 mia. dollar under analytikernes estimat.



Den svage salgsprognose, som jo gælder for den vigtige shoppingsæson omkring Black Friday og julen, indikerer, at selskabet ikke har registreret en stærk efterspørgsel på de tre nye iPhones, som man netop har lanceret. Leverancen af modellerne XS, XS Max og XR startede den 26. oktober, og man har kunnet købe XS og XS Max i de sidste ti dage af det overståede kvartal.



Aktien ligger på den baggrund i minus med 6,79 pct., og da Apple ved lukningen af den ordinære handel havde en samlet markedsværdi på 1073,3 mia. dollar, så skal aktien blot falde lidt mere end 6,8 pct. for igen at komme under de 1000 mia. dollar.



Apple har dog stadig et godt stykke ned til verdens næstmest værdifulde aktie, som er Microsoft, der har en værdi på 818,7 mia. dollar.



Nummer tre på listen er Amazon. Den har også kortvarigt været forbi 1000 mia. dollar, men har særligt i oktober fået høvl og er faldet med knap 19 pct. siden toppen, så markedsværdien nu er på 814,4 mia. dollar.



Der er langt ned til de næste i rækken. Nummer fire aktie målt på markedsværdi i S&P 500 er medicinalselskabet Johnson & Johnson med 377,7 mia. dollar og nummer fem er Alphabet, Googles moderselskab, med 374,1 mia. dollar.



/ritzau/FINANS