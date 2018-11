A.P. Møller-selskab tager nyt skridt i satsning på varmt vand

Relateret indhold Artikler

A.P. Møller Holding Invest har søgt om eneret til at udnytte det varme vand i undergrunden til geotermisk energi i store dele af Nordsjælland.



Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.



Ansøgningen omfatter ikke Helsingør, Hillerød og Farum Kommuner, hvor de lokale fjernvarmeselskaber har eneretten.



Men det kan komme.



Onsdag vedtog Hillerød Forsyning at levere sin koncession tilbage til Energistyrelsen. Også i Helsingør er planerne om at bruge den geotermiske energi til at lave billig og miljøvenlig fjernvarme lagt i skuffen.



Dermed er der omtrent fri bane for Mærsk-familiens investeringsselskab, skriver Frederiksborg Amts Avis.



- Hvis Hillerød opgiver sin koncession, så vil vi selvfølgelig gerne søge den. Men det kræver, at vi kan få en aftale om at levere varmen til Hillerød, siger Samir Abboud, direktør for geotermi i A.P. Møller Holding Invest.



- Hele Nordsjælland er interessant. Hvis man tager hele det område, vil man nå op på den størrelse anlæg, som der er behov for, hvis man skal kunne tilbyde en konkurrencedygtig pris. Så vi har søgt om koncession i Nordsjælland, fordi vi tror, man kan sammenstykke det, siger Samir Abboud.



Hillerød Forsyning var langt fremme i sit projektet og stod foran at gennemføre en prøveboring i samarbejde med Farum Fjernvarme, men nye krav fra Energistyrelsen fik Hillerød Forsyning til at opgive sin investering i geotermi.



I sidste uge offentliggjorde A.P. Møller Holding Invest en forhåndsaftale med Aarhus Kommune om udviklingen af Danmarks første store geotermiprojekt.



Potentialet er 100.000 forbrugere, og selskabet er klar til en investering i milliardklassen.



A.P. Møller Holding har tidligere oplyst til Berlingske, at Nordsjælland sammen med Aalborg og København er andre mål for den nye satsning.



/ritzau/