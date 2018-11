Relateret indhold Aktieordbog

Industriselskabet Skako, som producerer anlæg til cementfremstilling, har gennem tredje kvartal 2018 oplevet en forbedret indtjening i forhold til årets to første kvartaler, og på den baggrund fastholder selskabet sine tidligere nedjusterede forventninger til hele året.



Det fremgår af regnskabet for perioden.



Skako oplevede i tredje kvartal et fald i omsætningen, som gik fra 90,8 mio. kr. i samme periode af 2017 til 85,8 mio. kr. Bruttoresultatet gik dog den anden vej og steg til 21,8 mio. kr. mod 20,2 mio. kr.



Fremgangen medførte en forbedring i den primære drift, målt på EBIT, til 7,3 mio. kr. mod 6,2 mio. kr. i tredje kvartal af 2017, og det kunne også aflæses på resultatet før skat, der landede på 6,7 mio. kr. mod 5,5 mio. kr.



Helt på bunden lød nettoresultatet i tredje kvartal på 6,8 mio. kr. mod 5,5 mio. kr. i 2017.



Udviklingen i tredje kvartal er en markant forbedring i forhold til de første to kvartaler af regnskabsåret. Ved halvåret havde Skako realiseret et driftsunderskud på 2,2 mio. kr. Første kvartal var den store synder med et minus på driften på 2,4 mio. kr., mens selskabet leverede et mindre plus på 0,2 mio. kr. i andet kvartal



Skako fastholder efter tredje kvartal derfor sine forventninger om at nå et driftsresultat, målt på EBIT, på 15 til 20 mio. kr. i hele 2018. Efter ni måneder har Skako realiseret et driftsoverskud på samlet 5,1 mio. kr. mod 14,0 mio. kr. sidste år.



- Det er positivt at se, at vi har formået at vende situationen fra første halvår til positive resultater. Vi ser nu, at de iværksatte tiltag bærer frugt, og med baggrund i ordrebeholdning, pipeline og den positive udvikling fastholder vi forventningerne til SKAKO A/S' indtjening i 2018, udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen i en meddelelse.



Skako nedjusterede forventningerne til helåret i august - inden offentliggørelsen af halvårstallene. Oprindeligt havde koncernen lovet et driftsresultat i intervallet 25 til 30 mio. kr. Den lavere forventning var begrundet med lavere ordreindgang end ventet og udskydelse af nogle større anlægsprojekter, ligesom udgifter til en omstrukturering af koncernledelsen og afslutning af enkelte anlægsopgaver også medførte engangsomkostninger og dæmpede bruttofortjenesten.



Ved udgangen af tredje kvartal kan Skako også melde om en vækst i ordrebeholdningen, som nu lyder på 107,5 mio. kr. mod 72,8 mio. kr. ved årets start. Gennem 2018 har koncernen indtil nu modtaget ordrer for samlet 280,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 12,5 pct. i forhold til de første ni måneder af 2017.



- Den positive udvikling skyldes primært tilgangen af en stor anlægsordre i Concrete Divisionen på cirka 50 mio. kr. som kommunikeret 9. maj 2018, hedder det.



/ritzau/FINANS