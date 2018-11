Coloplast-topchef om ny direktørs råderum: Der findes ikke noget mere dødssygt end at implementere andre menneskers løsninger

På en dag hvor man kunne tro, at det ville være medicoselskabet Coloplasts årsregnskab, der ville tage spotlyset, var det i stedet mangeårige topchef i virksomheden Lars Rasmussen, der løb med opmærksomheden med sin melding om, at han stopper som adm. direktør og i stedet sætter sig på posten som bestyrelsesformand.



En enstemmig bestyrelse står bag ham, og det har været afgørende for, at Lars Rasmussen har truffet beslutningen.



"Det er faktisk derfor, beskeden kom ud i dag. Bestyrelsen har haft mulighed for at sidde sammen i dag og endeligt diskutere det forhold og beslutte sig for, om det var enstemmigt eller ej. Hvis ikke det var det, var det fortsat som hidtil, og så var vi gået i gang med en ekstern search efter en bestyrelsesformand, tror jeg," siger Lars Rasmussen.



Topchefen har været i Coloplast i 30 år, de seneste 10 år som adm. direktør.



"Jeg er stadigvæk ung nok til, at jeg godt kan lave en bestyrelseskarriere, og det kan jeg godt tænke mig. Det passede så nu, fordi Kristian (Willumsen, red.) er klar til at tage over, så det var samtidigt anbefalingen," siger Lars Rasmussen.



Det er nuværende koncerndirektør for Coloplast's kroniske forretning Kristian Villumsen, der til december bliver ny adm. direktør.



Ikke god selskabsskik



At gå fra direktør til bestyrelsesformand er dog ikke i tråd med anbefalingen for god selskabsskik, da det i sagens natur kan hæmme en ny direktørs råderum, peger professor i ledelse på CBS Flemming Poulfelt på.



"På plussiden får man en bestyrelsesformand, der kender virksomheden ud og ind. Minus er, om man er i stand til at ændre mindsettet tilstrækkeligt, at den tidligere direktør tager sine holdninger og erfaringer ukritisk med videre. En anden risiko er, om den tidligere direktør har den åbenhed til at tage distance, træde et skridt tilbage og give den nye topchef plads til at få sit råderum. Det kan der ligge en begrænsning i," siger han.



Et faktum, Lars Rasmussen er fuldt bevidst om.



"Ja, det er ikke god cooperate governance, og jeg tror da, den regel er lavet af den grund, at der er en risiko for, at har man været adm. direktør i et selskab, synes man, at de løsninger, man har fundet frem, er så fantastiske, at hvis nogen ændrer dem, er det nærmest en indirekte kritik," siger Lars Rasmussen.



Derfor var det afgørende for den afgående topchef, at en enig bestyrelse bakkede op om beslutningen.



"Det er svært at se sig selv udefra, så jeg bad bestyrelsen om at diskutere, om de enstemmigt ville bakke mig op – for man kunne have en overvejelse om, om jeg nu også kunne give Kristian plads, og der har været samme diskussion med Kristian også fra bestyrelsens side," siger han.



Det har ifølge Lars Rasmussen efterfølgende været både bestyrelsens og den kommende topchef Kristian Willumsens vurdering, at han godt ville kunne give den fornødne plads.



"Det handler jo om, hvordan man er som person. Hvis jeg nu havde det sådan, at jeg syntes, at alt, jeg finder på, er så genialt, at har andre en anden ide, er det noget skidt, så skal jeg ikke have sådan en rolle. Jeg lever fint med, at Kristian og hans nye team vil drive det på en anden måde, end jeg har gjort, så længe det er værdiskabende," siger han og tilføjer:



"Det skal man selvfølgelig kende mig for at vide – om jeg kan det. Og det er så den vurdering, som de mennesker, jeg er sammen med, har. Jeg skal også stole på, at Kristian lægger tingene frem, som de er og ikke holder noget tilbage. Det ved jeg, han ikke gør, og så kan der være tillid, og det er det vigtigste."



Intet mere dødsygt end at implementere andres løsninger



Linjen, den kommende bestyrelsesformand vil udstikke, lyder at "skabe værdi."



"Det er den samme linje, jeg har lagt som adm. direktør, for det er derfor, man er her som virksomhed. Det kan man kun, hvis man har bedre produkter og bedre services end dem, man konkurrerer imod og kan levere på en konkurrencedygtig måde. Det er Coloplast i en nøddeskal og det, vi holder fast i," siger han.



Efter Lars Rasmussens egen vurdering vil Kristian Willumsen have de samme udfoldelsesmuligheder, han ville have med en hvilken som helst anden bestyrelsesformand.



"Når Kristian tager over sammen med den direktion, han har omkring sig, forventer jeg, at de finder en endnu bedre måde at drive virksomheden på, end jeg kunne gøre med min direktion – formålet med et generationsskifte er, at man får frisk energi og nye tanker og gjort nogle af de ting, som den tidligere ledelse ikke har fået gjort," siger han.



Hvilken udfordring skal du være opmærksom på, tænker du?



"Det er selvfølgelig, at det ikke bliver mine løsninger, der skal implementeres. Der findes ikke noget mere dødssygt end at implementere andre menneskers løsninger. Man kan komme ind i virksomheder, hvor man får udstukket et mål, en tidsramme og hvad det skal koste – og hvad er der så tilbage til den stakkels leder, der skal køre det? Det er slet ikke sådan, det foregår. Jeg har haft et samarbejde med min bestyrelse, hvor jeg kunne lægge de ting frem, jeg syntes var svært – ikke for at få en løsning, men for at høre deres perspektiv på svære ting, det har hjulpet mig med at træffe bedre beslutninger og den tillid håber jeg, at Kristian tager med sig, for det er sådan det fungerer," siger han.



Ifølge senioranalytiker i Alm. Brand Bank, Michael Friis Jørgensen, betyder beslutningen om at få Lars Rasmussen for enden af bestyrelsesbordet, at virksomheden skal drives videre under parolen "business as usual."



"Det vil sige, at den strategiplan, man lancerede sidste år, nu ligger på den nye topchefs bord som en lidt bunden opgave. Men man har selvfølgelig en interesse i at holde den viden og person inde i virksomheden efter ti gode år på posten, så for aktiemarkedet og investorerne, er det en god ting, at Lars Rasmussen bliver," siger han.



Det har ikke været muligt at få kommentarer fra Kristian Willumsen, da han først ønsker at udtale sig, når han tiltræder posten til december.



Lars Rasmussen er blevet nomineret af bestyrelsen til at blive formand bestyrelsen efter Michael Pram Rasmussen, som har valgt ikke at genopstille ved den kommende generalforsamling.