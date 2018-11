Thune Andersen og Gøbel køber Ørsted-aktier for knap 350.000 kr

Bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen og bestyrelsesmedlem Benny Gøbel har tilsammen købt aktier i Ørsted for lige knap 350.000 kr.



Det viser en indberetning til Finanstilsynet torsdag eftermiddag.



Førstnævnte har købt aktier for 238.703 kr., mens Benny Gøbel har købt for 107.525 kr.



Ørsted præsenterede torsdag morgen sit regnskab for tredje kvartal, og det sendte aktien op. Torsdag eftermiddag handles aktien 1,7 pct. højere i 425,50 kr.



/ritzau/FINANS