Bavarian: Første patient påbegynder behandling med kræftmiddel

Bavarian Nordic har påbegyndt et klinisk fase 2-forsøg, som skal undersøge selskabets kræftimmunterapi BN-Brachyury i kombination med strålebehandling i patienter med fremskreden chordoma-kræft.



Chordoma er en sjælden kræfttype, som forekommer i knoglerne i kraniet og langs rygsøjlen. Der er cirka 1000 nye tilfælde om året.



- Påbegyndelsen af fase 2-forsøget er et væsentligt skridt i evalueringen af BN-Brachyury som en mulig effektiv behandling af patienter med denne sjældne sygdom, skriver Bavarian Nordic i en meddelelse.



Bavarians lægemiddel BN-Brachyury består af to forskellige vaccinekomponenter, MVA-BN og fowlpox (FPV), der begge er modificeret til at udtrykke brachyury og indeholder tre koststimulerende molekyler.



Den første patient er nu påbegyndt behandling i et multicenterforsøg. Forekomsten af brachury ser ud til at være resistent overfor eksisterende behandlingsformer, skriver Bavarian Nordic i meddelelsen.



I maj 2018 fik BN-Brachyury orphan drug status i behandlingen af chordoma af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA.



At få orphan drug status betyder, at man får en række markedsmæssige fordele herunder markedseksklusivitet i syv år efter produktgodkendelse, skattemæssige fordele ved udførelse af kliniske forsøg samt undtagelse fra ansøgningsgebyrer hos FDA.



