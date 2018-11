Spotify står til børsfald efter negative omsætningsudsigter

Relateret indhold Tilføj søgeagent Spotify Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Spotify

Den svenske musikstreaming-tjeneste Spotify ser en lavere omsætning i fjerde kvartal, end analytikerne havde håbet. Det har fået aktien til at falde med 6,5 pct. på det amerikanske formarked.



Spotify ser nu en omsætning på 1,35 mia. euro, hvor analytikerne havde ventet en omsætning på 1,49 mia. euro. Selskabet regner ellers med en stigning i premium kunder for fjerde kvartal, så antallet af premium kunder løber op i 93-96 mio.



I tredje kvartal var der 87 mio. betalende kunder, og det var præcist som ventet ifølge Bloomberg News.



Regnskabet for tredje kvartal bød på en omsætning, der landede lidt højere, end analytikerne havde ventet. Omsætningen var på 1,35 mia. euro, mens der var ventet 1,33 mia. euro. Bruttomarginen landede på 25,3 pct. Her var der ventet 24,9 pct. blandt analytikerne.



Spotifys indtjening per aktie endte i tredje kvartal på 0,23 euro.



Aktien lukkede onsdag 5,7 pct. højere på børsen i USA.



/ritzau/FINANS