Coloplast-regnskab missede analytikerestimater

Coloplasts kommende generalforsamling bliver den sidste med Lars Rasmussen i direktørstolen. Han træder således tilbage for i stedet at blive formand for bestyrelsen, hvor den nuværende formand, Michael Pram Rasmussen, ikke genopstiller.



Det efterlader en tom stol i hjørnekontoret. Her er afløseren allerede fundet, idet Kristian Villumsen, hidtil chef for Coloplasts kroniske forretning og ansvarlig for marketing og innovation, bliver ny administrerende direktør.



- Med Kristian Villumsen får selskabet en stærk leder, der skal sikre Coloplasts fortsatte konkurrencekraft. Han er en dygtig forretningsmand med mange års indsigt i selskabet og i branchen, udtaler Lars Rasmussen i en meddelelse.



Ændringen i direktørstolen træder i kraft 4. december, og dagen efter afholder Coloplast årets ordinære generalforsamling.



EN SMULE UNDER FORVENTNINGERNE



Udmeldingen kom, kort før at Coloplast præsenterede sit regnskab for fjerde kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/2018. Her kom selskabet overordnet set dårligere ud, end hvad analytikerne adspurgt af Coloplast selv havde forventet.



Omsætningen endte på 4234 mio. kr. mod en forventning blandt analytikerne om et resultat på 4360 mio. kr. Salget voksede dog fra 3980 mio. kr. i samme periode for et år siden.



Det svarer i lokal valuta til en vækst på 8,0 pct., hvilket var lidt lavere end den vækst på 8,2 pct., som analytikerne havde set frem til. For hele 2018 endte den organiske vækst på 8 pct., og det var på linje med Coloplast egen forventning om en vækst i salget på 8 pct. på organisk basis.



Overskuddet efter skat gik frem til 1039 mio. kr. mod forventninger om et plus på 1087 mio. kr. blandt analytikerne. Det skal sammenlignes med et overskud på 1010 mio. kr. i samme kvartal året før.



STOMI I FREMGANG



Kigger man isoleret på Coloplasts største division, stomi, var der fremgang at spore.



I fjerde kvartal 2017/18 blev det til en omsætning på 1700 mio. kr. og en organisk vækst på 9 pct. I samme kvartal året forinden omsatte Coloplasts stomiforretning til sammenligning for 1597 mio. kr. og kunne notere en organisk vækst på 7 pct. i divisionen.



- Væksten kunne tilskrives Sensura Mio-porteføljen samt Brava tilbehørsprodukter. Udviklingen i Sensura Mio-porteføljen var drevet særligt af Europa og USA. Fra et produktperspektiv var det hovedsageligt SenSura Mio Convex, der bidrog positivt til væksten. SenSura Mio Concave er nu lanceret i 10 lande, og feedbacken er positiv, skriver Coloplast i regnskabet.



FORVENTNINGERNE PÅ LINJE MED LANGSIGTEDE MÅL



Coloplast venter i det nye regnskabsår 2018/19 en organisk omsætningsvækst på 8 pct. i lokal valuta samt en salgsvækst opgjort i danske kr. på 8-9 pct.



Coloplast venter samtidig, at overskudsgraden, EBIT-marginen, før særlige poster kommer til at lande på 30-31 pct. i faste valutakurser, mens den i danske kr. ventes at ramme omkring 31 pct.



Den danske koncern har desuden en langsigtet målsætning om at levere en årlig organisk vækst i den høje ende af intervallet på 7-9 pct. og en EBIT-margin på mere end 30 pct.



Regnskabet og nyheden om direktørafgangen fik Coloplast-aktien til at vende rundt på en tallerken. Kort inden offentliggørelserne lå aktien i toppen af C25-indekset med en stigning på 3,5 pct. Ved 13-tiden ligger aktien i bund med et fald på 6,3 pct. til 576,20 kr.



/ritzau/FINANS