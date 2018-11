Lars Rasmussen stopper som topchef i Coloplast - skal være bestyrelsesformand

Efter ti år som adm. direktør for Coloplast forlader Lars Rasmussen nu jobbet som selskabets øverste direktør.



Det skriver Coloplast i en meddelelse, der udkom sammen med årsregnskab.



Lars Rasmussen er blevet nomineret af bestyrelsen til at blive formand for Coloplasts bestyrelse efter Michael Pram Rasmussen, som har valgt ikke at genopstille ved den kommende generalforsamling den 5. december 2018.



"Det har været en stor glæde for mig at arbejde i Coloplast i mere end 30 år og at have haft rollen som administrerende direktør i en periode, hvor vi har haft mulighed for at skabe et af verdens bedst indtjenende medicoselskaber. Selskabet har gennemgået en transformation og er i dag et brugerorienteret medicoselskab med en stærk innovationspipeline. Vi har lanceret produkter, som har gjort livet lettere for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje, og det er jeg stolt af," udtaler Lars Rasmussen i meddelelsen og fortsætter:



"Jeg er beæret over at Coloplasts bestyrelse har valgt at nominere mig til formand for bestyrelsen, og jeg glæder mig til fortsat at være med til at udvikle selskabet."



Selskabets nye topchef bliver Kristian Villumsen.



"Coloplast har aldrig haft en stærkere produktportefølje og organisation og står på en enormt stærk platform. Vi har en strategi frem mod 2020, som skal sikre, at vi fortsat tager markedsandel på tværs af regioner og forretningsområder. Vi skal endnu tættere på vores kunder, og vi skal levere klinisk differentieret innovation – jeg kan ikke forestille mig et mere spændende tidspunkt at få tilbudt jobbet som topchef for Coloplast på," udtaler han i meddelelsen.



Lars Rasmussen overtager formandsposten efter Michael Pram Rasmussen, der har valgt ikke at genopstille ved den kommende generalforsamling.



"Det bliver en stor opgave at føre stafetten videre efter Lars, som gennem 10 år som administrerende direktør har stået i spidsen for Coloplasts succesfulde transformation og udvikling til en global, særdeles profitabel og højt respekteret medicovirksomhed. På vegne af Coloplasts bestyrelse og virksomhedens medarbejdere vil jeg gerne takke Lars for hans fremragende lederskab samt engagement i Coloplast gennem såvel gode som svære tider igennem hans 30 år i virksomheden," siger han om Lars Rasmussens afgang som topchef.



Ny direktør: Spændende tidspunkt af få jobbet



Med virkning fra 4. december 2018 har bestyrelsen udpeget nuværende koncerndirektør for Coloplast's kroniske forretning Kristian Villumsen til ny administrerende direktør for Coloplast. Processen for at finde en afløser for Kristian Villumsen er igangsat.



"Jeg er stolt og ydmyg over at få tilbudt jobbet som administrerende direktør for en virksomhed, som år efter år har leveret stærke resultater. Coloplast har aldrig haft en stærkere produktportefølje og organisation og står på en enormt stærk platform. Vi har en strategi frem mod 2020, som skal sikre, at vi fortsat tager markedsandele på tværs af regioner og forretningsområder," siger Kristian Willumsen og fortsætter:



"Vi skal endnu tættere på vores kunder, og vi skal levere klinisk differentieret innovation – jeg kan ikke forestille mig et mere spændende tidspunkt at få tilbudt jobbet som topchef for Coloplast på," siger ny administrerende direktør i Coloplast, Kristian Willumsen.



Kristian Villumsen blev ansat i Coloplast i 2008 og har siden sin tiltræden været leder af Global Marketing, regionen Europa samt regionen Emerging Markets. I 2014 blev direktionen udvidet med to medlemmer, og Kristian Villumsen udnævntes til Executive Vice President, Chronic Care og fik ansvaret for Global Marketing, innovationspipelinen samt salgsregionerne under stomi- og kontinensforretningen.



"Med Kristian Villumsen får selskabet en stærk leder, der skal sikre Coloplast's fortsatte konkurrencekraft. Han er en dygtig forretningsmand med mange års indsigt i selskabet og i branchen. Sammen med de øvrige direktionsmedlemmer, Anders Lonning-Skovgaard samt Allan Rasmussen og den øvrige organisation er selskabet godt rustet til fremtiden," siger Lars Rasmussen.



Kristian Villumsen er bestyrelsesmedlem i Chr. Hansen A/S. Han har en kandidatgrad i Statskundskab fra Aarhus Universitet og en Master i Public Policy fra Harvard University, USA.