For tredje gang i år: Kåre Schultz afleverer ny opjustering i spidsen for Teva

Tevas danske topchef, Kåre Schultz, er igen leveringsdygtig med en opjustering af forventningerne til indtjeningen i den israelske medicinalvirksomhed Teva.



Ligesom han havde for vane i sin tid som topchef for Lundbeck, er regnskabsaflæggelsen krydret med opjusterede forventninger - den tredje i år.



Teva venter nu et justeret overskud per aktie på 2,80-2,95 dollar i hele 2018 mod tidligere ventet 2,55-2,80 dollar. Forventningerne til de frie pengestrømme løftes samtidig til 3,6-3,8 mia. dollar fra 3,2-3,4 mia. dollar.



I tredje kvartal landede Teva et overskud på 0,68 dollar per aktie. Det var noget mere end ventet af analytikerne, der forudså et resultat på 0,54 dollar ifølge estimater fra Bloomberg News.



Kåre Schultz siger i regnskabet, at han er meget tilfreds med de fremskridt, der gøres i Teva. Blandt andet har selskabets omstruktureringsplan allerede kastet besparelser på 1,8 mia. dollar af sig, og Teva følger planen i forhold til at sikre besparelser på sammenlagt 3 mia. dollar i 2019.



Tevas amerikansk noterede aktie stiger torsdag eftermiddag med lidt over 5 pct. i det amerikanske formarked.



/ritzau/FINANS