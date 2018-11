NNIT-finansdirektør sælger aktier for en halv million

Carsten Krogsgaard Thomsen, finansdirektør i NNIT, har besluttet sig for at indfri en del af sin portefølje af aktier i it-selskabet.



Mandag har han solgt 2792 aktier til 180,97 kr. stykket - det giver et provenu på 505.277 kr.



Det fremgår af en indberetning fra NNIT til fondsbørsen.



Carsten Krogsgaard har været finanschef i NNIT siden 2014 og havde før det samme post i Dong Energy, nu kendt som Ørsted, og DSB.



/ritzau/FINANS