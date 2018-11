Chr. Hansen sætter navn på Ole Andersens afløser i bestyrelsen

Chr. Hansen har sat navn på afløseren for Ole Andersen, når formanden sidst på måneden takker af i Chr. Hansens bestyrelse.



Ole Andersen, som også er formand for Bang & Olufsen og Danske Bank, stopper efter otte år i spidsen for bestyrelsen i ingrediens- og enzymkoncernen.



Hans formandspost i Chr. Hansen overtages af den nuværende næstformand, Dominique Reiniche, som i øvrigt bliver den første kvinde i spidsen for en C25-bestyrelse. Og ind skal vælges Niels Peder Nielsen, der er vicedirektør for Novo Nordisk Fonden, foreslår bestyrelsen torsdag i sin indkaldelse til generalforsamlingen.



"Bestyrelsen foreslår nyvalg af Niels Peder Nielsen til bestyrelsen, primært på grund af hans internationale erfaring med strategisk rådgivning til store internationale virksomheder fra stillinger som partner hos Bain & Company og McKinsey & Co., som begge er globale ledelseskonsulentfirmaer i forskellige brancher, herunder sundhedssektoren og inden for biologiske løsninger. Niels Peder Nielsen har endvidere erfaring inden for digitale strategier og forretningsudvikling," skriver Chr. Hansen.



De øvrige medlemmer af bestyrelsen stiller alle op til genvalg.



Ingen relation til hvidvasksag



Ole Andersen offentliggjorde sit stop i bestyrelsen 15. november og henviste til, at det er sundt med rotationer i bestyrelsen, og at virksomheden er godt kørende med en ny administrerende direktør, Mauricio Graber, netop kørt i stilling.



Han afviste ved den lejlighed, at hans varslede stop i Chr. Hansen har relation til sagen om hvidvask i Danske Bank, hvor han også har sagt, at hans tid som formand lakker mod enden.



"Det har overhovedet ikke haft nogen indflydelse. De to ting har ingenting med hinanden at gøre," sagde Ole Andersen til Ritzau.



Chr. Hansens generalforsamling afholdes 29. november på selskabets adresse i Hørsholm.



/ritzau/FINANS