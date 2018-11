Varm sommer giver Carlsberg stærkt salg i Vesteuropa - vækst i Østeuropa kvalt af valutaudsving

Relateret indhold Tilføj søgeagent Carlsberg Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Carlsberg Aktieordbog

For 2018 fastholder Carlsberg forventningerne, der blev opjusteret i sidste uge.



Bryggerikoncernen venter således uændret en organisk vækst i driftsresultatet på 10-11 pct., mens den tidligere prognose lød på "en høj encifret vækst".



I 2017 landede det samlede driftsresultat for koncernen - før særlige poster - på 8,88 mia. kr.



Bryggeriet venter desuden en negativ valutaeffekt på 500 mio. kr. for hele året.



Investeringerne ventes at lande i niveauet 4 til 4,5 mia. kr. Tidligere havde Carlsberg fastsat prognosen for investeringerne til "omkring 4,5 mia. kr.".



Det gode sommervejr og større gevinster for effektiviseringsprogrammet, der går under navnet "Funding the Journey", gav også i august anledning til en opjustering af Carlsbergs forventninger.



Stor fremgang i salg i Vesteuropa



Carlsberg solgte i årets tredje kvartal langt mere øl på bryggeriets indtjenings- og omsætningsmæssigt klart største region - Vesteuropa, end i samme periode sidste år.



Det viser salgsopdateringen for kvartalet, der er blottet for resultattal og kun indeholder omsætning og mængder.



"Flere markeder i den nordlige del af regionen nød godt af den varme sommer og lette sammenligningstal som følge af sidste års dårlige sommer, skriver Carlsberg i opdateringen.



Omsætningen i regionen nåede 10.178 mio. kr. mod 9450 mio. kr. i kvartalet 2017.



Nettoomsætningen i Vesteuropa steg organisk 8,5 pct.



Salget af øl i Vesteuropa blev på 18,0 mio. hektoliter mod 16,2 mio. hektoliter i samme kvartal i 2017 - svarende til en vækst på 10,7 pct.



En negative pris/miks-effekt på 2 pct. trak ned og gav en lavere omsætningsvækst end mængdevækst.



Regionen dækker Vesteuropa, Skandinavien, Italien og Portugal, men også Balkanlandene og Polen samt de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen.



Østeuropæisk vækst kvalt



Carlsbergs østeuropæiske forretning, herunder i særdeleshed Rusland, hvor Carlsberg er klart markedsleder med en markedsandel på omkring en tredjedel, leverede den mindste vækst af de tre regioner i tredje kvartal.



Østeuropa-regionen kom ud af kvartalet med en omsætning på 3156 mio. kr. mod 3136 mio. kr. i samme kvartal af 2017.



Den østeuropæiske nettoomsætning steg organisk 8,2 pct. i kvartalet, drevet af en volumenvækst på 4,2 pct. og en pris/mix-effekt på 4 pct. oven i hatten.



Rapporteret steg nettoomsætningen dog kun 0,6 pct. som følge af negative valutaudsving.



"Volumenerne voksede i Rusland, Kasakhstan, Hviderusland og Aserbajdsjan men faldt en anelse i Ukraine. Alle markederne i regionen opnåede en positiv pris/mix-udvikling, understøttet af både prisstigninger og vækst i premium-kategorien," skriver Carlsberg i regnskabet.



