Danske Bank optakt: Konsekvenser af hvidvasksagen i fokus

Mio. kr. Q3 18(e) Q3 17 FY 18 (e) FY 17 Nettorenteindtægter 5923 6050 23.720 23.806 Nettogebyrindtægter 3648 3572 15.602 15.664 Handelsindtægter 1029 1595 4778 7087 Indtægter i alt 10.964 11.544 45.120 48.149 Omkostninger i alt 7165 5480 24.633 22.722 Res. før nedskrivninger 3702 6064 20.553 25.427 Nedskrivninger på udlån 11 -166 -643 -873 Res. før skat, core 3689 6230 21.148 26.300 Res. før skat, non-core 15 6 70 -12 Resultat før skat 3708 6236 21.236 26.288 Nettoresultat 2365 4733 15.411 20.113

Konsekvenserne af Danske Banks hvidvasksag vil fortsætte med at være det store fokuspunkt, når storbanken torsdag morgen aflægger regnskab for tredje kvartal. Særligt nyt om de interne undersøgelser af sagens omfang, kundernes reaktioner og eventuelle kommentarer om dialogen med de amerikanske myndigheder vil få opmærksomhed.Aktivitetsniveauet i de tre måneder frem til udgangen af september ventes at have været relativt afdæmpet, og resultatet vil også være stærkt påvirket af den donation på 1,5 mia. kr., som Danske Bank besluttede i september og svarede til indtægter fra bankens hvidvaskramte estiske non-resident-portefølje i perioden 2007-2015."I forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil der selvfølgelig være noget interesse for, hvordan forløbet videre har været med den interne undersøgelse. Der vil også være noget fokus på, hvordan kunderne har reageret oven på hvidvasksagen - om der har været en mærkbar kundeflugt, eller om man kan sige, at tingene er mere uændrede," siger aktieanalytiker Thomas Eskildsen fra Handelsbanken til Ritzau Finans.Derudover vil han holde nøje øje med, hvad Danske Bank eventuelt vil fortælle om dialogen med de amerikanske myndigheder omkring hvidvasksagen, ligesom der i forbindelse med regnskabet vil blive spurgt ind til, hvor langt banken er i processen med at finde en ny topchef, efter at Thomas Borgen tog konsekvensen af hvidvasksagen og har forladt banken.Hos Sydbank vil aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen også have fokus på konsekvenserne af hvidvasksagen, men selv om den uden tvivl har kostet på imagekontoen de seneste måneder, så vurderer han, at de forretningsmæssige konsekvenser i samme periode har været mere afdæmpet."Vi afviser ikke, at lidt dyrere funding, kundeafgang og ledelsesmæssige prioriteringer kan have taget toppen af bankens seneste forretningsmomentum, men vi forventer ingen afsporing," skriver Mikkel Emil Jensen i et notat.Ifølge et medianestimat fra Ritzau Estimates venter analytikere i kvartalet en halvering af nettoresultatet til 2365 mio. kr. fra 4733 mio. kr. i samme periode sidste år, hvor en stor del af forklaringen på faldet er doneringen på 1,5 mia. kr., som er udgiftsført i kvartalet. Indtægterne ventes dog samtidig at være faldet og lande i niveauet 10.964 mio. kr. mod 11.544 mio. kr. i tredje kvartal sidste år."Konkurrentregnskaber signalerer endnu et kvartal med lav aktivitet drevet af høj usikkerhed og lav volatilitet på de finansielle markeder, hvilket vi forventer vil tynge gebyr- og især handelsindtægterne igen i kvartalet hos Danske Bank," skriver Mikkel Emil Jensen, som dog noterer et positivt bidrag på gebyrindtægterne fra integrationen af SEB Pension.Handelsindtægterne ventes i kvartalet at være faldet 566 mio. kr. fra samme periode sidste år til 1029 mio. kr., hvilket dermed ventes at være den primære forklaring til de lavere indtægter.Længere nede i regnskabet ventes nedskrivningsposten at vise en beskeden udgift på 11 mio. kr. mod en indtægtsførsel på 166 mio. kr. i samme periode sidste år."Kombinationen af lave renter, stigende boligpriser og generelt sunde makroøkonomiske vilkår har længe sikret en høj kreditkvalitet.""Vi forventer, at de samme forudsætninger vil holde nedskrivningerne lave i lang tid endnu, men vi vurderer samtidig, at tilbageskrivningerne må forventes at nå sin naturlige begrænsning i en ikke så fjern fremtid," skriver Mikkel Emil Jensen.Han venter ikke, at Danske Bank ved regnskabet kommer til at ændre på forventningerne til hele året, efter at banken 19. september - primært som følge af donationen på 1,5 mia. kr. - sænkede resultatprognosen for 2018 til 16-17 mia. kr. fra tidligere 18-20 mia. kr.Tabel med estimater for Danske Banks resultater for tredje kvartal af 2018:(e) = Medianestimat, indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til ni analytikere inden regnskabet.Af syv analytikere, der har oplyst anbefaling af aktien, anbefaler de tre "køb/akkumuler", mens fire anbefaler "hold/neutral".Regnskabet ventes offentliggjort torsdag 1. november kl. 8./ritzau/FINANS