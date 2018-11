Novo optakt: Luppen rettes mod Victoza og Ozempic

Mio. kr. Q3 2018(e) Q3 2017 Omsætning 27.791 26.614 - Victoza 5855 5343 - Ozempic 408 - - Novorapid 4856 5054 - Tresiba 2114 1758 - Levemir 2803 3163 - Saxenda 891 640 - Novoseven 1699 2112 - Norditropin 1635 1621 Bruttomargin (%) 83,6 83,9 Driftsresultat, EBIT 11.922 12.044 Resultat før skat 11.803 12.462 Nettoresultat 9456 9770

Salget af Novos GLP-1-midler, Victoza og Ozempic, skuffede i andet kvartal, og markedet ventes derfor at rette luppen mod salget af de to diabetes 2-midler, når Novo gør status for perioden torsdag morgen.Traditionelt har fokus i Novos regnskaber for tredje kvartal ellers kredset om selskabets forventninger til det efterfølgende regnskabsår, men fra og med i år vil Novos ledelse ikke længere komme med en foreløbig prognose, så investorerne må undvære input om 2019."Det bliver kvartalstallene, der kommer i fokus, hvilket er lidt usædvanligt for tredje kvartal. Kigger vi på receptdata for GLP-1 og insulin og fedmemidlerne, så tegner det til at blive et ganske stabilt kvartal," siger analysechef i Alm. Brand Markets Michael Friis Jørgensen til Ritzau Finans.På baggrund af recepttal for perioden ser han mulighed for, at kvartalet kan byde på en lille positiv overraskelse, når det kommer til den organiske vækst og også nogle ret pæne vækstrater på de produkter, der er ekstra fokus på, nemlig GLP-1-midlerne og fedmemidlet Saxenda, der længe har stået for langt størstedelen af Novos vækst.Også forud for andet kvartal tegnede recepttallene egentlig lovende, men her mudrede rabatjusteringer vedrørende tidligere perioder billedet, og Novo-aktien faldt tungt, da salget af Victoza af samme grund skuffede.Hos Sydbank venter analytiker Søren Løntoft Hansen en vækst i salget af Victoza på 10 pct. til 5877 mio. kr. i kvartalet. Desuden venter han, hvad han betegner som et opløftende salg af Novos nye ugentlige GLP-1-middel, Ozempic, på 500 mio. kr. i kvartalet.Selve kvartalet er ellers påvirket af negative valutaeffekter, som trækker Novos omsætning og indtjening ned, når der måles i danske kroner i forhold til samme periode sidste år.Dertil kommer blandt andet prispres på det amerikanske marked og en ventet nedgang i salget af Novos biofarmaprodukter.Analytikere, som Bloomberg News har indsamlet estimater fra, venter en omsætning på 27,8 mia. kr. i tredje kvartal mod 26,6 mia. kr. i samme periode sidste år.Driftsindtjeningen ventes at lande på lige over 11,9 mia., kr. mod 12,0 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Sydbank sigter dog lidt lavere efter et resultat på 11,8 mia. kr. Perioden ventes ifølge Søren Løntoft Hansen at være belastet af ekstraordinære omkostninger til omstruktureringer i forsknings- og udviklingsafdelingen, herunder 400 afskedigelser. Hvorvidt Bloomberg-estimaterne tager højde for det, fremgår ikke.Samtidig var tredje kvartal sidste år desuden positivt påvirket af ekstraordinære indtægter fra Novos salg af rettigheder til en lægemiddelkandidat mod inflammationssygdomme til Innate Pharma.I forhold til Novos forventninger til 2018 venter Sydbank ingen justeringer, hverken i danske kroner eller lokal valuta, mens Alm. Brand ser mulighed for, at Novo finjusterer."Kigger vi på dollaren, så har den taget et spring opad i starten af fjerde kvartal, så Novo vil muligvis kunne hæve forventningerne lidt i danske kroner. Novo kan desuden muligvis rykke den nedre ende af intervallet for den organiske vækst opad, hvis de leverer den vækst, som markedet regner med, men Novo har i de sidste par år været ret konservativ, så jeg tror ikke, at det sker," siger Michael Friis Jørgensen.Tabel over analytikernes forventninger til Novo Nordisks regnskab for tredje kvartal af 2018. Estimaterne er indsamlet af Bloomberg News.(e) = medianestimater indsamlet af Bloomberg News blandt op til 13 analytikere.Regnskabet offentliggøres torsdag 1. november klokken 7.30./ritzau/FINANS