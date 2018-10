Relateret indhold Aktieordbog

Biotekselskabet Veloxis Pharmaceuticals har besluttet sig for at forfremme Ira Duarte til finansdirektør.



Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse fra selskabet onsdag aften.



Ira Duarte har hidtil haft stillingen som vicedirektør i økonomiafdelingen i Veloxis, men blev den 24. september udpeget til at påtage sig chefposten på midlertidig basis, da den daværende finansdirektør Morten Marott opsagde sin stilling og stoppede med øjeblikkelig virkning.



- Jeg er rigtig glad for at formfremme Ira Duarte til CFO i Veloxis. Ira har været et særdeles værdifuldt medlem af holdet, siden hun kom til Veloxis, udtaler Craig Collard, administrerende direktør i biotekselskabet, i meddelelsen.



Duarte har været ansat i Veloxis siden februar 2016 og har tidligere haft ansættelse i Chiesi USA, Cornerstone Therapeutics og hos Ernst & Young.



/ritzau/FINANS