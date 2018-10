GE-regnskab affyrer advarselsskud før vindgiganters regnskaber

Tirsdagens regnskab fra General Electric sendte et advarselsskud i forhold til forsat pris- og marginpres i vindindustrien inden regnskaber fra andre mølleproducenter, herunder fra Siemens Gamesa og Vestas henholdsvis tirsdag og onsdag i næste uge.



Det mener storbanken HSBC, som på grund af muligheden for yderligere pres på indtjeningen helt holder sig fra at have købsanbefalinger af nogen af aktierne i vindmølleproducenterne.



I regnskabet fra GE hæfter HSBC sig ved en stor resultatnedgang i Renewable Energy-divisionen, som indeholder vindmølleaktiviteterne.



Et stort fald i indtjeningsmarginen blev blandt andet begrundet med fortsatte prisudfordringer. HSBC mener, at GE's indtjeningsmargin i divisionen på blot 2,1 pct. i tredje kvartal var "særligt overraskende givet det stærke salg og høje niveau af afskibninger" i perioden.



Omsætningen steg 15 pct. og afskibningerne med 46 pct. på årsbasis i kvartalet, men marginen faldt det til trods med 660 basispoint til de nævnte 2,1 pct. - fra 8,7 pct. for de tilsvarende måneder af 2017.



- GE's svage margin flugter med vores vurdering af, at indtjeningsrisikoen kan trække ind i 2019, skriver HSBC, som på en vindmøllekonference i september da også fik et indtryk af, at prispresset i landmøllemarkedet forbliver intenst - om end der kunne spores en vis stemningsforbedring hos nogle af de ledende producenter og underleverandører, som storbanken i den forbindelse havde i tale.



Som følge af konkurrencepresset og de lave priser bliver det svært at udligne konsekvenserne af højere inputomkostninger, hvilket vil afspejle sig som et pres på marginerne.



- Samlet betyder presset i landmøllemarkedet, at 2019 tegner sig til at blive endnu et omstillingsår med marginer under stigende pres før en bedring i 2020 hjulpet af højere volumenforventninger og omkostningsforbedringer fra nye mølleprodukter, skriver HSBC.



