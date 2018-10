Analytiker før Coloplast-regnskab: Ny prognose bør nu afspejle målsætning

Mio. kr. Q4 17/18(e) Q4 16/17 FY 17/18 (e) FY 16/17 Omsætning 4360 3980 16.575 15.528 Organisk vækst 8,2 8,0 8,1 7,0 EBIT 1427 1319 5103 5024 EBIT-margin i % 32,5 33 30,7 32 Nettoresultat 1087 1010 3893 3797

Coloplasts øverste ledelse skal torsdag bevise, at den har tiltro til, at de mange investeringer i opkøb af distributører og salgsfremmende initiativer bærer frugt og dermed er medvirkende til en højere salgsvækst.Derfor vil særligt forventningerne til det nye regnskabsår 2018/19 være omdrejningspunktet, når det danske medicoselskab offentliggør sit årsregnskab torsdag omkring middagstid. Det fortæller Søren Løntoft Hansen, der er aktieanalytiker hos Sydbank.- Det bliver interessant at se, hvad Coloplast tør melde ud for 2019. Jeg forventer egentligt, at de fremsætter nogle forventninger om en organisk vækst på 8-9 pct. Det er simpelthen på baggrund af, at de investerer i salgsfremmende initiativer. Coloplast har en ambition om at ende i den øvre ende af sit prognoseinterval i de langsigtede målsætninger, siger han til Ritzau Finans.- Hvis man investerer i væksten og tror på, at man kan lande i den øvre ende, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke også skulle melde det ud i det kommende regnskabsår, fortsætter han.Lancerede nye mål sidste årHan henviser til, at Coloplast i forbindelse med årsregnskabet sidste år lancerede en ny strategi og nye langsigtede finansielle mål. Det indebar blandt andet, at medicokoncernen nu sigter efter at levere en årlig organisk vækst i den høje ende af intervallet på 7-9 pct.I forbindelse med det nye vækstmål droppede koncernen også målet om at øge driftsmarginen med 0,5-1,0 pct.point om året og venter nu langsigtet at kunne levere en EBIT-margin på mere end 30 pct. Det skyldes, at Coloplast vil investere mere i at løfte salgsvæksten. Sydbanks analytiker forventer, at prognosen for driftsmarginen vil være på niveau med regnskabsåret 2017/18.- Det afspejler også blandt andet de her salgsfremmende initiativer, forsknings- og udviklingsomkostninger, restruktureringsomkostninger og også et højt aktivitetsniveau. Og så skulle lønsomheden gerne blive bedre året efter igen, siger Søren Løntoft Hansen.Det bliver dog ikke ved dette årsregnskab, at investorerne kan konkludere, om de øgede investeringer er prisen for at fastholde væksten på 7-9 pct. Ifølge Sydbank kommer svaret på det først i 2019 eller 2020, og derfor er det stadig et af de store usikkerhedsmomenter.Regnskabstallene for fjerde kvartal kommer også til at spille en rolle torsdag, og her vil Sydbanks analytiker først og fremmest dykke ned i udviklingen i den kroniske forretning, som består af de to største forretningsområder - Stomi og Kontinens.- Der vil være fokus på, hvordan det går med Sensura Mio-produktporteføljen, som nu er fuldendt med de nye produkter Convex og Concave. Det er stadig tidligt i forløbet, men det er noget, der alligevel bør bidrage positivt til udviklingen i stomi.- Inden for kontinens bør Speedicath Flex-katetre også bidrage positivt til vækstbilledet inden for kontinens, siger han.Hud & Sårpleje-divisionen har været Coloplasts problembarn i flere kvartaler, hvor udviklingen har vist sig at være svagere end ventet. Samtidig byder fjerde kvartal også på et svært sammenligningsgrundlag, hvilket kan mindske vækstraternes niveau.- Der er ekstraordinært stor usikkerhed inden for Hud & Sårpleje i netop dette kvartal på grund af det svære sammenligningsgrundlag, og fordi markedet har ændret sig lidt, siger Søren Løntoft Hansen.Derudover vil han også spejde efter nyt om den forventede effekt af en græsk prisreform, der har drillet Coloplast i løbet af 2018, og patentudløbet på Speedicath-standardkatetre.Årsregnskabet fra Coloplast offentliggøres torsdag den 1. november omkring middagstid.Tabel over analytikernes forventninger til Coloplasts regnskab for fjerde kvartal 2017/18:(e) = medianestimater indsamlet af Coloplast blandt op til 19 analytikere./ritzau/FINANS