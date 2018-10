Optakt til Carlsberg-regnskab: Fokus på udviklingen i regionerne

Carlsberg har taget det meste af overraskelsen ud af periodemeddelelsen for tredje kvartal, der lander på handlerbordene torsdag morgen, da bryggeriet opjusterede forventningerne til hele året i sidste uge.



I forvejen er der ikke mange tal i meddelelserne for tredje og første kvartal, der er blevet decimeret til handelsopdateringer.



Men investorer og analytikere vil formentlig spejde efter Carlsbergs kommentarer om udviklingen i de enkelte regioner.



Carlsberg opjusterede i sidste uge indtjeningsprognosen for 2018 og ser nu en organisk vækst i resultatet af primært drift på 10-11 pct. i 2018 mod tidligere "en høj éncifret organisk vækst."



Sydbanks senioranalytiker Morten Imsgard hæfter sig ved, at Carlsberg i opjusteringen berettede om en god udvikling inden for selskabets strategiske fokusområder, og at der god eksekvering af effektiviseringsprogrammet Funding the Journey.



- Dermed er det igen tydeligt, at Carlsbergs strategiske fokus på blandt andet premium brands, specialøl og alkoholfrie øl bidrager til at løfte selskabets indtjeningsevne, vurderer han.



Desuden glæder han sig også over, at udviklingen i tredje kvartal kun delvist er drevet af det gode sommervejr i kvartalet.



Det interessante i den talfattige meddelelse bliver detaljerne om udviklingen salget i bryggeriets tre regioner.



Konkret venter Morten Imsgard en stigning i den solgte volumen på 4,9 pct. i Vesteuropa - Carlsbergs største region - drevet af ekstraordinært godt sommervejr på flere af de europæiske markeder.



I Asien venter analytikeren en stigning på 6,0 pct. i volumensalget i kvartalet.



Han venter, at volumenvæksten er bredt funderet på Carlsbergs største markeder i den asiatiske region og ser desuden en fortsat positiv forskydning i salget mod et øget salg af premium brands.



I Østeuropa venter Morten Imsgard en stigning i den solgte volumen på 5,4 pct. - drevet af blandt andet et øget salg i forbindelse med VM i fodbold i Rusland.



Udviklingen ventes understøttet af en god salgsudvikling på det russiske marked, fortsættelse af et positivt forretningsmomentum i Ukraine og prisstigninger, der - om end i mindre grad end i årets første to kvartaler - ses understøtte salget.



