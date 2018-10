Novo investerer 1,2 mia i middel til test for hormonfejl

Novo Nordisk har indgået aftale om køb af de amerikanske og canadiske rettigheder til et lægemiddel, Macrilen, der anvendes i forbindelse med test for hormonfejl.



Sælger er det irske biotekfirma Strongbridge Biopharma, som modtager en upfront-betaling på 1,2 mia. kr. og graduerede royalty-betalinger fra Novo Nordisk.



Macrilen stimulerer kroppens produktion af væksthormoner, og derved kan man bruge den til at måle, om kroppen på egen hånd er i stand til at producere væksthormoner.



Novo Nordisk køber desuden 5,2 mio. aktier i Strongbridge Biopharma for 7 dollar per aktie, svarende til samlet 36,7 mio. dollar.



Ifølge biotekselskabet er Macrilen det første og eneste orale lægemiddel, der er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, til anvendelse som indikator for diagnosticering af væksthormonfejl.



/ritzau/FINANS