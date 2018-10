Fransk Novo-rivals salg af diabetesmidler faldt 9 pct.

Relateret indhold Artikler

Salget af diabetesmidler var i bakgear hos Sanofi, en af Novo Nordisks store rivaler på området, i tredje kvartal.



Samlet omsatte Sanofis diabetesforretning for 1375 mio. euro på verdensplan. Det svarer til en negativ vækst - når man renser for valutaudsving - på 9,2 pct., viser Sanofis kvartalsregnskab onsdag morgen.



Særligt Lantus, der er gået af patent, gik tilbage, da salget af det middel faldt 32 pct. i USA og 18 pct. på globalt plan til 897 mio. euro.



Det var dog en spids bedre end de ventede 878 mio. euro ifølge Bloomberg News' estimater og en lidt mindre opbremsning end i andet kvartal, hvor Lantus-omsætningen faldt 21 pct.



Toujeo, Lantus' afløser, viste derimod en vækst på 10,7 pct. til 215 mio. euro, herunder en fremgang på 15,7 pct. i USA til 92 mio. euro. Det var en knivspids under analytikernes estimat og salget i andet kvartal, men samme vækstrate som i første halvår.



Sanofi venter, at glargin-midlerne Lantus og Toujeo i 2019 fortsat vil opnå brede tilskud på det amerikanske marked, både når det gælder det kommercielle salg og via Medicare-programmet, oplyser selskabet i regnskabet.



