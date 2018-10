Lundbeck-partner opjusterer forventningerne

Relateret indhold Artikler

Den japanske medicinalvirksomhed Takeda, der er partner til danske Lundbeck, har sammen med et indtjeningsmæssigt godt andet kvartal kunnet opjustere forventningerne til helåret.



Oven på et andet kvartal hvor Takeda har haft en driftsindtjening på 73,09 mia. yen mod ventet 59,58 mia yen. ifølge to estimater indsamlet af Bloomberg News, regner medicinalvirksomheden for helåret nu med at levere en driftsindtjening på 268,9 mia. yen mod tidligere ventet 201 mia. yen.



Opjusteringen var større end ventet hos analytikerne, der ifølge Bloomberg News havde regnet med en forventet driftsindtjening på 228,17 mia. yen.



Også salgsforventningerne er løftet, da Takeda for 2018 nu venter en omsætning på 1750 mia. mod tidligere lidt lavere 1740 mia. yen. Opjusteringen lever imidlertid ikke helt op til analytikernes forventninger, da de inden regnskabet havde ventet et salg over hele året på 1780 mia. yen.



Noget af Takedas salgsforventning er bundet op på udviklingen i salget af depressionsmidlet Trintellix, som er det middel, det japanske selskab samarbejder med danske Lundbeck om.



I andet kvartal solgte Trintellix for 17,5 pct. mere, end det gjorde i samme periode sidste år, fremgår det af Takedas halvårsregnskab.



