Mærsk: Den globale containerflåde kan vokse næsten 6 pct i år

Den globale flåde af containerskibe ventes at vise den højeste vækstrate siden 2015. Det skriver konsulenthuset Alphaliner i sit ugentlige nyhedsbrev.



Væksten, som anslås at blive på omkring 1,25 mio. tyvefodscontainere (TEU), kommer både af en større tilgang af nybyggede skibe og et meget lavt niveau af skrotning af gamle skibe. Indtil videre i år er skibe med en samlet kapacitet på blot 52.150 TEU sendt til skrot, og selv om tallet kan nå at stige til det dobbelte inden nytår, vil det stadig være det laveste tal siden 2008, skriver Alphaliner.



Og på den modsatte side af ligningen ventes rederierne at modtage nye skibe med en samlet kapacitet på 1,35 mio. TEU mod 1,19 mio. i 2017.



Det vil give en samlet flådevækst på 5,8 pct., efter at nettovæksten kun var på henholdsvis 3,7 og 1,9 pct. i 2017 og 2016.



"Den høje vækstrate i kapaciteten er begyndt at ramme flådeudnyttelsen, samtidig med at efterspørgselsvæksten bremser op. Ifølge Alphaliners havnemålinger var den samlede trafikvækst på 4,1 pct. i tredje kvartal af 2018 mod 5,6 pct. i første halvår," skriver konsulenthuset.



Som konsekvens af ubalancen og den kommende lavsæson ventes omfanget af skibe, der er taget midlertidigt ud af drift, at stige i de kommende uger fra det nuværende niveau på 0,7 mio. TEU, eller godt 3 pct. af verdensflåden.



Mærsks containerflåde, der er verdens største, udgør 4 mio. TEU eller knap 18 pct.



