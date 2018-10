Vestas: Nummer to i hastigt voksende amerikansk marked

Relateret indhold Artikler

Vestas indtager andenpladsen i kampen om markedsandelene på det amerikanske marked, da den danske vindmølleproducent efter de første tre kvartaler af 2018 har sikret sig en markedsandel i USA på 26 pct.



Det fremgår af den amerikanske vindorganisations, American Wind Energy Associations (AWEA), rapport for tredje kvartal.



Dermed er Vestas et anseeligt stykke efter hjemmebanefavoritten GE Renewable Energy, som i årets første ni måneder har opstillet 63 pct. af al ny kapacitet i USA.



Tredjepladsen på ranglisten er samtidig gået til kinesiske Goldwind med 10 pct.



Der er således i 2018 vendt rundt på de to producenter i toppen, for Vestas var sidste år den største vindmølleleverandør på det amerikanske marked, hvor det danske selskab leverede 35,4 pct. af den installerede møllekapacitet.



Nummer to i 2017 var GE Renewable Energy med en markedsandel på 29,4 pct., hvorefter fulgte Siemens Gamesa med en andel på 23,2 pct. og Nordex med 0,5 pct. af den nyinstallerede kapacitet på samlet 7017 megawatt.



Ifølge AWEA's opgørelse er der hidtil i 2018 nu opstillet 1644 megawatt ny kapacitet i USA, hvilket betyder, at Vestas har stået for godt 427 megawatt. GE har med sin andel på 63 pct. sat vindturbiner med kapacitet på 1035 megawatt op i perioden.



I tredje kvartal blev der samlet opstillet 612 megawatt ny kapacitet i USA, en vækst på årsbasis på 15 pct., hvilket altså bragte tallet for helåret op på 1644 megawatt, mens den samlede idriftsatte kapacitet i USA nu er på 90.550 megawatt.



Samtidig er vindudviklerne i fuld gang med nye projekter. Således er vindprojekter med en samlet kapacitet på 2180 megawatt blevet startet op i kvartalet, så der nu er byggeri i gang med samlet kommende kapacitet på 20.798 megawatt. Nye projekter i fremskreden planlægning steg desuden med 2327 megawatt til 17.167 megawatt.



Samlet set er der projekter under opførelse eller i fremskreden planlægning med en kapacitet på i alt 37.965 megawatt, og det svarer til en vækst på 28 pct. i forhold til udgangen af tredje kvartal 2017.



Samtidig annoncerede vindudviklerne elkøbsaftaler, de såkaldte "power purchase agreements" (PPA) for projekter med 2467 megawatt, hvilket bringer det samlede tal for de første ni måneder op på 7550 megawatt. Det er højere end niveauet for de seneste fire foregående år tilsammen.



/ritzau/FINANS