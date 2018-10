Direktionsmedlem køber aktier for 1,1 mio kr i Bang & Olufsen

John Mollanger, der sidder i direktionen i Bang & Olufsen og har ansvar for "Brand og Markets", har tirsdag øget sin beholdning af aktier i virksomheden.



Han har således erhvervet sig yderligere 8148 aktier til sin portefølje for den samlede sum af 1,1 mio. kr.



Mollanger har altså givet 134,91 kr. stykket. Det er en my over tirsdagens lukkekurs.



Her kostede en aktie i B&O 134,40 kr. efter et fald på 1,2 pct.



/ritzau/FINANS