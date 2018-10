Norwegian skærer i antallet af flyruter for at komme gennem vintersæson

I løbet af de kommende fire til seks måneder vil lavprisflyselskabet Norwegian skære i sin kapacitet ved at nedlægge flere flyruter for at komme igennem vintersæsonen.



Det fortæller finansdirektør Geir Karlsen tirsdag under et pressemøde i London, Storbritannien, rapporterer flere medier, herunder Bloomberg News og Reuters.



- Man vil se os lave ændringer i vores flyruter for vintermånederne, og vi planlægger at gøre det meget snart, sagde Karlsen ifølge Reuters.



Nedskæringen skyldes, at nogle ruter ikke præsterer "godt nok". Lukningen er således en måde at komme bedre igennem vintersæsonen, der traditionelt er den hårdeste i flybranchen.



Til pressemødet løftede Karlsen også sløret for, at det joint venture, som det ved regnskabsaflæggelsen i sidste uge blev offentligt kendt, at Norwegian arbejder på, kan blive en realitet inden udgangen af 2018.



- Forhåbentlig vil vi kunne komme med flere nyheder omkring transaktionen og strukturerne inden det nye år, sagde han således ifølge Reuters.



/ritzau/FINANS