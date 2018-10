Coca-Cola tjener mere end ventet i tredje kvartal

Relateret indhold Artikler

Salget endte stort set som ventet i tredje kvartal for den amerikanske læskedrikgigant Coca-Cola, mens indtjeningen omvendt ramte over skiven.



Den sammenlignelige overskud per aktie beløb sig til 0,58 dollar, hvilket er en fremgang på 14 pct. sammenlignet med samme periode året før og en spids bedre end 0,55 dollar, som analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet.



I tredje kvartal lød omsætningen fra Coca-Colas driftsaktiviteter på 8,2 mia. dollar, hvilket var stort set på linje med analytikernes estimat på 8,17 mia. dollar.



Omsætningen er dermed faldet med 9 pct. sammenlignet med tredje kvartal af 2017, og det skyldes især modvind fra en ændret franchising-strategi.



Den organiske omsætning voksede derimod 6 pct. i kvartalet, og det var særligt drevet af et øget salg af de koncentrater, der indgår i læskedrikkene, og et bedre prismiks.



/ritzau/FINANS