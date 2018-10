Relateret indhold Artikler

General Electric skuffer med regnskabet for tredje kvartal og skærer i udlodningen til aktionærerne.



Regnskabet for tredje kvartal bød på en justeret indtjening per aktie på 14 cent, hvilket var noget under analytikernes forventninger, der ifølge Bloomberg News havde regnet med 20 cent per aktie.



Omsætningen på 29,57 mia. dollar var også lavere end forventningerne, som på den post lød på 30,25 mia. dollar.



Kvartalsudbyttet til aktionærerne skæres endvidere til 1 cent per aktie fra 12 cent per aktie. Dermed kan GE fastholde 3,9 mia. dollar i kontanter sammenlignet med det tidligere udbetalingsniveau.



GE fortæller endvidere, at det vil reorganisere GE Power, og at goodwill relateret til de aktiviteter nedskrives med 22 mia. dollar.



Reorganiseringen medfører etablering af to enheder, hvor gasforretningen isoleres i den ene, og de andre forretninger i divisionen, der omfatter dampaktiviteter, netværksløsninger, atomkraft og energiomdannelse. placeres i den anden.



/ritzau/FINANS