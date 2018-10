Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Havmølleproducenten MHI Vestas, som Vestas og Mitsubishi ejer i fællesskab, har underskrevet en betinget aftale med CS Wind/Chin Fong om lokal produktion af tårne i Taiwan.



Mandag indgik MHI Vestas også en aftale med projektudvikleren Copenhagen Infrastructure Partners om, at der skal produceres tårne lokalt i landet.



De senest indgåede aftaler bekræfter ifølge Lars Bondo Krogsgaard, som er Co-CEO hos MHI Vestas, at selskabet er klar til at investere, når der er en stabil og synlig pipeline af projekter.



MHI Vestas har tidligere også indgået hensigtserklæringer med lokale leverandører af vindmøllevinger, generatorprodukter og forskellige vingematerialer.



Indtil videre er MHI Vestas i Taiwan blevet udpeget som foretrukken leverandør af Copenhagen Infrastructure Partners og China Steel Corporation til levering af møller til et projekt på 900 megawatt.



/ritzau/FINANS