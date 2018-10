Vattenfalls vindmøller kompenserer for tilbagegang i varmeaktiviteter

Relateret indhold Artikler

Vinddivisionen hos den svenske energikoncern Vattenfall har vist gode takter i årets første ni måneder, hvor positive pris- og valutaeffekter og nytilføjet kapacitet har bidraget til en positiv resultatudvikling.



I løbet af årets første ni måneder har vindaktiviteterne skabt et underliggende resultat på 1902 mio. svenske kr. mod 752 mio. svenske kr. i samme periode året før.



Ses isoleret på tredje kvartal var der tale om et underliggende overskud i divisionen på 264 mio. svenske kr. mod et underskud på 300 mio. svenske kr. i samme periode sidste år.



Omvendt har Vattensfalls varmedivision præsteret skidt og givet et underliggende underskud i tredje kvartal på 765 mio. svenske kr. mod et underskud på 321 mio. svenske kr. året før.



For årets første tre kvartaler er resultatet i varmedivisionen faldet fra 2,4 mia. svenske kr. til blot 260 mio. svenske kr. målt på det underliggende resultat.



/ritzau/FINANS