Britisk olieselskab banker bundlinje estimaterne

Det britiske olie- og gasselskab BP har løftet overskuddet i regnskabet for tredje kvartal, så det nu lyder på 3,84 mia. dollar. Det var langt højere end analytikerne havde ventet, da de i følge Bloomberg havde ventet et nettooverskud på 2,79 mia. dollar.



Den bedre end ventede bundlinje gør også, at selskabet nu har penge i kassen til at finansiere købet af et skiferolie felt i USA, som det køber af australske BHP.



BP behøver nu ikke gå ud og indhente kapital ved at sælge nye aktier, og købet forventes at gå igennem på onsdag. Samme periode sidste år havde olieselskabet en bundlinje på 1,87 mia. dollar.



Det skriver Bloomberg News.



I regnskabet for tredje kvartal landede driftsresultatet på EBIT-niveau på 6,72 mia., hvilket også var højere end konsensus på 5,46 mia dollar. Selskabets justerede indtjening per aktie endte på 19,18 cent.



Aktien steg mandag 1,6 pct. på børsen i London.



/ritzau/FINANS