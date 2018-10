SAS hårdt ramt af strejke i Bruxelles

Relateret indhold Artikler

En strejke blandt personalet i Zaventem-lufthavnen i Bruxelles brød ud i torsdags, og indtil videre har SAS måttet aflyse 62 flyvninger til og fra den belgiske hovedstad.



Det skriver branchesitet Check-In.



SAS benytter ligesom 30 andre flyselskaber handlingselskabet Aviapartner i Zaventem-lufthavnen i Bruxelles, hvilket lige nu skaber nogle store udfordringer, da de ansatte har strejket siden torsdag eftermiddag i sidste uge.



- SAS beder passagererne om ikke at møde op i lufthavnen og i stedet kontakte flyselskabet eller deres rejsebureau.



- Her vil det være muligt at få ombooket billetten til et af de flyselskaber, der ikke benytter Aviapartner som handlingselskab i lufthavnen i Bruxelles, oplyser Check-In.



SAS har også givet mulighed for, at rejsende kan ændre destinationen i billetten fra Bruxelles til eventuelt Amsterdam, Paris-CDG, Düsseldorf eller Frankfurt og det har mulighed for selv at finde en alternativ transportløsning.



Brussels Airlines er ikke ramt af strejkerne, da selskabet benytter Swissport som handlingpartner.







/ritzau/