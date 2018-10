Jefferies: Studie styrker troen på Darzalex' milliardpotentiale for Genmab

Relateret indhold Artikler

Genmabs kræftmiddel Darzalex er kommet et stort skridt nærmere en position som standardbehandling af knoglemarvskræft, vurderer børshuset Jefferies, efter at have set nærmere på resultaterne fra det seneste fase 3-studie med kræftmidlet.



Studiet, ved navn Maia, blev offentliggjort sent mandag aften og testede Darzalex som førstelinjebehandling mod knoglemarvskræft i kombination med Revlimid og Dexamethason, som er lægernes førstevalg på det store amerikanske marked.



Toplinjeresultaterne, de foreløbige data, fra Maia-studiet, viser, at kombinationsbehandlingen nåede det primære endemål om at forbedre den progressionsfri overlevelse, altså hvor længe patienterne overlever, uden at sygdommen udvikler sig. Data viste 45 pct. reduktion i riskoen for progression eller død sammenlignet med de patienter, der alene fik Revlimed og Dexamethason (RD).



"RD er en nøglebehandling i USA til de patienter, der modtager behandling første gang, og vi mener, at disse data vil retfærdiggøre, at Darzalex plus RD bliver den nye standardbehandling, og det underbygger vores forventning om et topsalg på 10 mia. dollar på verdensplan," skriver Jefferies i en analyse.



Banken ser nu frem til at se de endelige data, herunder ikke mindst data den MRD-negative analyse. MRD (MinimalResidual Disease - restsygdom) er navnet på de små mængder af skjulte kræftceller, der er tilbage hos patienten, og som er blandt hovedårsagerne til, at kræftpatienter får tilbagefald.



Er patienten MRD-negativ ses det som indikation af, at patienten er sygdomsfri.





