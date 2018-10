Fransk storbank tjente mere end ventet i tredje kvartal

Relateret indhold Artikler

Den franske storbank BNP Paribas havde held til at hive mere indtjening ud af tredje kvartal end ventet i markedet, selv om handlen med aktier skuffede i forhold til forventningerne.



Handlen med fastforrentede papirer som obligationer gik nogenlunde som ventet, og på bundlinjen formåede banken at hive lidt ekstra overskud end ventet ud af månederne juli, august og september.



Nettooverskuddet landede i perioden på 2,12 mia. euro mod ventet 2,04 mia. euro blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Handlen med fastforrentede papirer gav indtægter på 680 mio. euro mod ventet 679 mio. euro, mens aktiehandlen skuffede i et kvartal, hvor volatiliteten på markederne også har været stor.



Aktiehandlen gav således indtægter på 452 mio. euro i tredje kvartal mod ventet 504 mio. euro.



/ritzau/FINANS