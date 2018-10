Lufthansa vil løfte priserne for at modvirke høje brændstofudgifter

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Det tyske luftfartsselskab Lufthansa ramte plet i forhold til analytikernes forventninger med sine resultater for tredje kvartal. Både omsætning og drift var stort set som ventet i markedet.



Højere brændstofpriser og store omkostninger til integrationen af nye aktiviteter i Eurowings, hvor selskabet blandt andet har tilkøbt fly og ruter fra det hedengange Air Berlin, var til gengæld med til at trække resultaterne ned.



Samtidig skærer Lufthansa i sine planer for kapacitetsvækst i sommerprogrammet næste år for at beskytte profitabiliteten. Næste år ventes nemlig at byde på endnu højere udgifter til brændstof som følge af de stigende oliepriser. Og det kan betyde, at kunderne kommer til at betale mere.



"Vi venter, at vores helårsomkostninger stiger med mere end 1 mia. euro i 2018 som følge af brændstofomkostninger og de ekstra udgifter fra forsinkelser og aflysninger alene," siger Carsten Spohr, der er administrerende direktør hos Lufthansa, i selskabets regnskab.



"Men på trods af det har vi opnået et driftsoverskud (EBIT) på 2,4 mia. euro i de første tre kvartaler af året - det næstbedste resultat i den periode i vores historie. Og havde det ikke været for tabene i Eurowings, ville vi have haft endnu et rekordresultat. Det er et klart vidnesbyrd om vores vedvarende finansielle styrke - en styrke, som vi har demonstreret under selv udfordrende betingelser i år," uddyber topchefen.



Udfordringerne - særligt relateret til brændstofpriserne - vil fortsætte næste år, og blandt andet derfor holder Lufthansa lidt igen med kapacitetsvæksten, der i 2018 også blev løftet af de nye fly fra Air Berlin. Samtidig venter selskabet at skrue op for priserne.



"Fremtidig vækst i luftfartssektoren skal tage langt mere hensyn til kapaciteten i infrastrukturen i luften og på jorden. Samtidig sigter vi efter at sikre profitabiliteten i vores selskaber gennem kapacitetsdisciplin. Vi venter også, at den betydelige stigning i brændstofomkostningerne vil føre til højere billetpriser fra senest 2019," siger Carsten Spohr.



I selve tredje kvartal omsatte Lufthansa for 9,96 mia. euro mod ventet 10,01 mia. euro blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Driftsresultatet før renter og skat (EBIT) landede på 1,35 mia. euro mod ventet 1,34 mia. euro blandt analytikerne.



For hele 2018 venter Lufthansa fortsat, at EBIT vil lande "lidt under" niveauet i 2017, hvor den post samlet udgjorde 2,97 mia. euro.







/ritzau/FINANS