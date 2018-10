Novo: Amerikanske læger opfordrer til indgreb mod insulinpriser

Relateret indhold Artikler

De amerikanske læger har i et brev gennem interesseorganisationen American Medical Association til de amerikanske konkurrencemyndigheder opfordret til, at der skrides ind over for medicinalselskaber, som bidrager til højere insulinpriser.



Det skriver avisen The Hill.



Opfordringen fra de amerikanske læger kommer i et brev til formanden for Federal Trade Commission (FTC), Joseph Simons, og af brevet fremgår det, at organisationen ikke mener, at de stigende priser kan retfærdiggøres af øgede omkostninger til forskning, udvikling, produktion eller kommercialisering.



"Mens en række komplicerede faktorer bidrager til stigningen i insulinpriser, er vi fortsat bekymrede for, at ikke-konkurrencemæssig adfærd hos producenter kan være en af dem," står der i brevet.



Tre selskaber, danske Novo Nordisk, amerikanske Eli Lilly og franske Sanofi, kontrollerer 99 pct. af verdensmarkedet for insulin.



Ifølge The Hill har patientorganisationer bedt de tre om at forklare prisstigningerne. Priserne er blevet tredoblet i perioden 2002-2013. Det har den amerikanske diabetespatientforening, American Diabetes Association, beregnet.



