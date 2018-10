Genmab får positive resultater i studie mod knoglemarvskræft

Biotekselskabet Genmab har sent mandag aften offentliggjort positive data med midlet Darzalex, eller Daratumumab, i et fase 3-studie, hvor midlet er blevet testet mod knoglemarvskræft i kombination med kræftmidlet Revlimid og Dexamethason, som er lægernes førstevalg på det store amerikanske marked.



Det fremgår af meddelelse fra Genmab.



- Vi er meget opmuntrede af disse data, da dette er det femte randomiserede studie, som viser store fordele ved at lægge Daratumumab til standardbehandlingen i multipel myeloma, og det andet, som viser effekt hos patienter, som ikke er egnede til ASCT, med nyligt diagnosticeret multipel myeloma, siger Jan Van de Winkel, administrerende direktør i Genmab, i meddelelsen.



- På den baggrund øger dette vort håb om, at Daratumumab en dag vil hjælpe endnu flere patienter fra begyndelsen af behandlingen af denne sygdom.



/ritzau/FINANS