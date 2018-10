Øget nethandel får Ikea til at hugge bremsen for nyt varehus i Esbjerg

Det var planen, at Ikea skulle åbne et nyt stort varehus ud for Esbjerg. Men det kommer ikke til at ske inden for en overskuelig fremtid.



Efter planen skulle det nye varehus have stået klar i 2021. Men det sker ikke, og Ikea vil ikke sige, hvornår man nu regner med, at Esbjerg får et Ikea.



Det er heller ikke til at sige, hvilken form det vil komme i. Planen var et 55.000 kvadratmeter stort center.



Årsagen er danskernes øgede nethandel.



- Vi kan se, at flere og flere danskere handler på nettet frem for i de fysiske butikker. Det er en udvikling, vi er nødt til at tage seriøst, siger Anders Lyhne Nordtorp, ekspansionschef for Ikea Danmark, i en pressemeddelelse.



/ritzau/