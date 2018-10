SAS stiger markant på dag med fremgang til rejseaktier

SAS har en forrygende mandag, hvor aktien løfter sig med 6,6 pct. til 14,75 kr. Dermed følger selskabet branchen generelt, der ligger i et samlet plus på 1,5 pct. mandag i det brede europæiske Stoxx 600 indeks.



- Der er en god stemning både på markedet generelt - og i branchen, siger Jacob Pedersen, der er aktieanalyse chef i Sydbank.



- Og så skal der på en dag som i dag ikke meget til at løfte en illikvid aktie som SAS, når investorerne står i kø for at købe, siger han.



Aktien er dog også handlet mere end på en normal dag, viser date fra fondsbørsen. Men set i forhold til årets start, ligger kursen fortsat en smule underdrejet med et fald på 9,3 pct.



Air-France ligger til et plus på aktiekursen på 1,4 pct. mandag eftermiddag, Lufthansa stiger med 0,9 pct., mens Easyjet kan lægge 1,6 pct. på aktiekursen.



/ritzau/FINANS