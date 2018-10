KPMG på rov hos rival: Kaprer ny topchef fra Deloitte

Revisions- og konsulentkæmpen KPMG får ny mand i førersædet, når Henrik R. Mulvad starter som seniorpartner og topchef.



Han har senest været partner hos Deloitte med ansvar for revision, rådgivning og skat til kunder i forbruger- og industrisegmentet i Nordvesteuropa, som dækker ni lande inklusive Storbritannien.



"Jeg har fulgt KPMG's imponerende vækstrejse og ser frem til at fortsætte fremgangen sammen med mine mange nye, dygtige kollegaer. Jeg glæder mig til at blive en del af en professionel revisions- og rådgivningsvirksomhed, som formår at skille sig ud fra mængden med entreprenant ånd og digital kant," siger Henrik R. Mulvad i en pressemeddelelse.



Henrik R. Mulvad, der har en master of science fra CBS, har mere end 25 års ledelses- og rådgivningserfaring.



Han har især arbejdet med udvikling og udrulning af omfattende strategiske forretningstransformationer og globale forandringsprogrammer hos store danske og internationale kunder, skriver KPMG.



Udover Deloitte har Henrik R. Mulvad været mangeårig partner i Accenture, hvor han bl.a. havde ansvar for management consulting i Norden og efterfølgende Mellemøsten.



Henrik R. Mulvad er præcis den kombination, KPMG har ledt efter, udtaler bestyrelsesforkvinde Anette Harritz i KPMG:



"Han har en stærk kommerciel profil med dokumenteret succes og er en holdspiller med passion og hjerte. En komplet leder, som spejler værdierne og kulturen i KPMG".



Henrik R. Mulvad starter inden sommeren 2019 og frem til da fortsætter Thomas Hofman-Bang.



"Thomas Hofman-Bang har med succes stået i spidsen for vores partnergruppe som en stærk og inkluderende leder, hvor vi i løbet af fem år har formået at opbygge et solidt fundament for fremtidig vækst og succes for KPMG. Vi takker for hans store indsats og er glade for, at Thomas Hofman-Bang bliver, så længe det er nødvendigt, for at sikre en god overdragelse," udtaler Anette Harritz.