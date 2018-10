Mærsk-rival gik glip af ratestigninger i tredje kvartal

Det Hongkong-baserede containerrederi OOCL, der for nylig er blevet opkøbt af den kinesiske Cosco-koncern, flyttede 7 pct. flere containere i tredje kvartal af 2018, men raterne lå samlet set helt stille hos rederiet.



Det viser et trafiktal fra OOCL's moderselskab, Orient Overseas International (OOIL), der fortsat er børsnoteret i Hongkong trods opkøbet.



OOCL havde især stor trafikvækst på Asien-Europa-ruterne, hvor det flyttede 10,4 pct. flere containere end i tredje kvartal af 2017, mens der var mindre volumen på rederiets mindste segment på tværs af Atlanterhavet. De to store områder for OOCL, på Stillehavet og internt i Asien, voksede begge omkring 7 pct.



Omsætningen steg også med 7 pct., så rateudviklingen var stort set flad. Det dækker dog over et ratefald på 9,5 pct. på Asien-Europa og 4 pct. internt i Asien, mens raterne steg 7,6 pct. på stillehavsruterne og 5,5 pct. over Atlanten.



Gennemsnitsraten i kvartalet var på 909,7 dollar per tyvefodscontainer (TEU) mod 908,8 dollar i tredje kvartal af 2017 og 864,5 dollar i andet kvartal i år.



Til sammenligning lå det store rateindeks, SCFI, i snit 6 pct. højere i tredje kvartal af 2018 kontra samme periode året før.



/ritzau/FINANS