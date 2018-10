Chemometec opjusterer forventninger efter større salg og højere priser

Relateret indhold Tilføj søgeagent ChemoMetec Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer ChemoMetec

Et større salg og højere salgspriser på det amerikanske marked betyder, at Chemometec endnu en gang opjusterer forventningerne til både omsætningen og indtjeningen for hele regnskabsåret.



Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen mandag morgen.



Selskabet, der udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til tælling og analyse af celler i forskellige væsker, forventer nu at nå en omsætning i niveauet 131-137 mio. kr. Tidligere lød forventningen på 127-133 mio. kr.



Prognosen for driftsresultatet (EBITDA) er også løftet til intervallet 33-37 mio. kr. fra 29-33 mio. kr. i den seneste prognose.



Chemometec opjusterede senest forventningerne til hele det forskudte regnskabsår 2018/19 i juni på grund af et højere end ventet salg af forbrugsvarer.



En stærk udvikling i salget og en bedre omkostningsstyring var årsagen til, at selskabet også opjusterede forventningerne i april, ligesom en god start på regnskabsåret også førte til en opjustering i januar i år.



Chemometec-aktien stiger 11,6 pct. til 56,20 kr. kort efter handelsstart mandag, og dermed er aktien steget mere end 113 pct. siden årets start.



